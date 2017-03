Star-Wars-Fans könnten möglicherweise schon bald Neuigkeiten zum für dieses Jahr geplanten Star Wars: Battlefront 2 in Erfahrung bringen. Grund dafür ist die nun bestätigte Teilnahme an einem Event.

Schon länger ist bekannt, dass Electronic Arts noch 2017 den Nachfolger Star Wars: Battlefront 2 auf den Markt bringen möchte, allerdings ist es im Übrigen um das Spiel noch sehr still. Möglicherweise wird sich der Publisher im kommenden Monat näher zum Sequel äußern, denn nun wurde die Teilnahme am Event "Star Wars Celebration" bestätigt.

Dieses Event wird vom 13. bis 16. April 2017 stattfinden und Electronic Arts wird vor Ort sein. In Anbetracht des geplanten Release in diesem Jahr stünde eine Ankündigung langsam aber sicher ins Haus und wäre auf der Veranstaltung durchaus denkbar. Schließlich wurde auch bereits der Vorgänger auf dem gleichen Event erstmals präsentiert und dort auch die finale Erweiterung "Rogue One: Scarif" angekündigt.

Da generell die Star-Wars-Projekte von EA auf der Agenda stehen, wäre zudem auch eine Vorstellung des Visceral-Spiels denkbar. Allerdings wird sich EA die ein oder andere Ankündigung sicherlich auch für das Event EA Play anlässlich der E3 vom 10. bis 12. Juni aufsparen wollen. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden.