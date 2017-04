Während des Live-Streams zur Star Wars Celebration 2017 wurden erste Details zu Star Wars Battlefront 2 bekannt gegeben. Endlich wissen wir mehr über die heiß erwartete Singleplayer-Kampagne und natürlich ein konkretes Release-Datum.

Die größte Überraschung zum kommenden Star Wars Battlefront 2 wurde bereits vor einigen Tagen vorweggenommen. Erwartungsgemäß wurde der bereits geleakte Trailer zum Multiplayer spiel nun offiziell gezeigt, allerdings in einer erweiterten Version. Der Titel möchte vor allem die Seite des Imperiums beleuchten und zog den Trupplern ganz bewusst ihre Helme aus, um zu zeigen, warum sie an das Regime glauben.

"Wie wäre es, ein Sturmtruppler zu sein und den Todesstern gegen Ende von Episode 6 explodieren zu sehen?" Aus der Perspektive des Zuschauers fühlte sich das Ende des Films stets wie ein Triumph an. Star Wars Battlefront 2 behandelt die Gefühle und Gedanken der Imperiumsanhänger während und nach diesem Moment.

Alle Äras sind im Multiplayer-Modus spielbar, das umfasst sowohl Helden als auch Orte. Gezeigt wurde etwa der Planet Kamino aus "Star Wars: Episode 2: Angriff der Klonkrieger". Es wird unterschiedliche Klassen geben, die alle mit ihren eigenen Fähigkeiten aufgerüstet werden können. Auch Helden können hochgestuft werden. Fans werden sich vor allem auf Weltraumschlachten freuen. Auch hier wird es Vehikel aus sämtlichen Trilogien und sogar Heldenschiffe geben.

Iden Versio ist die weibliche Hauptfigur, Elitesoldatin und Kommandantin der Inferno Squad, die in Zusammenarbeit mit LucasFilm erstellt wurde. Sie wird zum Canon des Universums hinzugehören und durch die Story-Kampagne führen, die der Vorgänger noch missen ließ. Versio ist selbstverständlich nicht die einzige Heldin. Charaktere und Geschichten aus allen drei Trilogien sind bestätigt.

Luke Skywalker und Kylo Ren wurden bereits als spielbare Charaktere der Story angekündigt. Es soll aber noch weitere geben, in deren Haut ihr schlüpfen könnt. Um die Hintergrundgeschichte von Versio zu vertiefen, wird am 24. Juli ein Roman mit dem Namen "Battlefront: Inferno Squad" veröffentlicht. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017. Es wurden allerdings schon jetzt Möglichkeiten angekündigt, früher Hand an das Spiel anlegen zu können. Auf Vorbesteller warten extra Kosüme für Rey und Kylo aus "Die Letzten Jedi" und weitere Inhalte wie ein Flugschiff der Ersten Ordnung.