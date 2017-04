Etliche Spiele behaupten, sie würden viel Wert auf die Kooperation der Teilnehmer untereinander legen. Aber mal ehrlich, vom gelegentlichen Heilen und Sich-gegenseitig-Beschützen abgesehen, fällt bei unzähligen Mainstream-Titeln die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten eher mau aus. Star Trek: Bridge Crew ist da anders: Es durchbricht alte Grenzen und präsentiert sich beim Anspielen einmal mehr als VR-Erlebnis mit bislang nicht da gewesener Gruppendynamik.

In Star Trek: Bridge Crew übernehmt ihr zu viert das Kommando über das Föderationsraumschiff U. S. S. Aegis. Vor der Partie wählt ihr das Aussehen, Geschlecht und die Rasse – also etwa Mensch, Vulkanier oder Klingone – eures Kadetten aus und entscheidet euch im Anschluss für einen bestimmten Posten auf der Brücke. Im Angebot sind der Job als Captain, taktischer Offizier, Steuermann oder Ingenieur. Jede Position besitzt ihre Eigenheiten, daher empfiehlt es sich, zuvor möglichst alle Tutorials auszuprobieren.

Ein Fall für vier

Wie sehr sich Entwickler Red Storm Entertainment und Ubisoft dem Koop-Gedanken verschreiben, zeigt sich in der Kompromisslosigkeit des Konzepts. Star Trek: Bridge Crew erscheint für PlayStation 4 und PC – und das als Cross-Plattform-Titel. In diesem Fall bedeutet das, dass PC- und Konsolenspieler gemeinsam auf den gleichen Servern unterwegs sind und zusammen die Weiten des Weltraums erkunden. Entsprechend benötigt das Spiel zwingend eine Online-Verbindung. Bots gibt es ebenso wenig wie eine Variante ohne VR-Brille. Star Trek: Bridge Crew erfordert also PlayStation VR, Oculus Rift oder HTC Vive. Game Director Brian Tate erklärte, dass die visuelle Interaktion der Spieler für ihn ebenso wichtig sei wie die übrigen Funktionen.

Der Kobayashi-Maru-Test

Star Trek: Bridge Crew wirft euch nach den Tutorial-Einsätzen direkt ins kalte Wasser. Genauer gesagt müsst ihr gleich den legendären Kobayashi-Maru-Test absolvieren. An Bord der U. S. S. Aegis geht es in diesem Einsatz vor allem um Entscheidungen. Game Director Brian Tate übernimmt in der Anspielrunde das Kommando. Ein Funkspruch trudelt ein, wonach ein Schiff der Föderation Unterstützung benötigt. Allerdings ist es in die neutrale Zone abgedriftet.

Nach dem Eindringen in den verbotenen Bereich scannt die U. S. S. Aegis das Wrack. Dort wartet eine beträchtliche Anzahl Überlebender auf die Rettung. Das Problem: Pro Beam-Vorgang kann die U.S.S. Aegis lediglich sechs Besatzungsmitglieder an Bord nehmen. Die nächste Herausforderung besteht im Koordinieren des Beamens. Nur bei heruntergefahrenen Schilden funktioniert diese Aktion. Das lässt das Schiff selbst aber schutzlos zurück.

Wie es der Zufall so will, bleibt das Vorhaben nicht lange unbemerkt. Warbirds der Klingonen tauchen auf und eröffnen nach einer kleinen Videobotschaft das Feuer. Jetzt wird es hektisch! Als Steuermann müsst ihr das Schiff auf Kurs halten, geschickt das Tempo forcieren und abbremsen. Das funktioniert mit dem bereitgestellten Oculus Touch ordentlich, ist aber mitunter fummelig. Die Abstände im VR-Raum sind nicht immer klar und so erweist sich gerade das Steuern über einen virtuellen Touchscreen als anstrengend.

Trotzdem: In keinem Koop-Spiel kommt so viel Atmosphäre und Wir-Gefühl auf wie in Star Trek: Bridge Crew. Da wird geschrien, geschimpft, kommandiert und gehandelt. Sobald ein Posten versagt, leidet die gesamte Mannschaft darunter. Mit Freunden macht das richtig Laune. Wie das aber mit fremden Spielern aussehen wird, bleibt abzuwarten. Wir alle kennen die Problematik von aggressiven Kommentaren und Beschimpfungen in Online-Spielen.

Star Trek: Bridge Crew - Enterprise Original Bridge Trailer Der neue Trailer zu Star Trek: Bridge Crew liefert euch frische Eindrücke von der Enterprise.

Viele bunte Knöpfe

Die Missionen der Kampagne orientieren sich in ihrem Aufbau an der Fernsehserie. Als Bösewichte kündigte Brian Tate unter anderem die Klingonen und Piraten an. Es klingt fast so, als gäbe es keine durchgehende Story, sondern eher einzelne Episoden. Angesichts des starken Online-Fokus könnte dies aber durchaus sinnvoll sein, schließlich wechseln die Teams in Multiplayer-Spielen häufiger. Für zusätzliche Beschäftigung sorgen die sogenannten Voyage-Einsätze. Diese Missionen würfelt das Programm zufällig aus. Grundsätzlich basieren sie auf Archetypen wie Erkundung, Verteidigung oder Erforschen, die um weitere Elemente ergänzt werden.

Eine ganz besondere Herausforderung stellt der Classic-Modus dar. Denn da nimmt die Crew nicht etwa in einem modernen Raumschiff Platz, sondern in der Original-Enterprise. Das erzeugt nicht nur eine herrliche Retro-Atmosphäre, sondern sorgt auch für neue Eindrücke. Wo zuvor noch Touchscreens und Bildschirmanzeigen dominierten, prangen plötzlich viereckige Leuchtknöpfe auf den Armaturen. Erklärungen gibt es nur optional.

Wollt ihr beispielsweise als Steuermann die Turbinen anwerfen, müsst ihr gleich mehrmals eine Taste anklicken. Gleiches gilt für das Manövrieren im freien Raum oder das Anvisieren von Zielen. Red Storm Entertainment sieht den Classic-Modus nicht als New Game+. Vielmehr ist diese Option von Beginn an zugänglich und richtet sich in erster Linie an erfahrene Teams, die ihren Voyage-Ausflügen zusätzliche Würze verleihen möchten.