Star Trek: Bridge Crew hat eine neue Erweiterung erhalten. Mit The Next Generation finden einige frische Inhalte den Weg in das Spiel.

Der Publisher Ubisoft gibt bekannt, dass Star Trek: Bridge Crew eine neue Erweiterung erhalten hat. The Next Generation erweitert das Spiel mit neuen Inhalten wie beispielsweise dem Schiff Enterprise - D. Dieses kann in jedem Reisemodus und zwei neuen Modi benutzt werden.

In Patrouille bekommt ihr es mit zufälligen Ereignissen und Herausforderungen zu tun. Beim Widerstand müsst ihr eine Reihe von Zielen erreichen, während ein Borg-Kubus eure Spur verfolgt. Schließlich gibt es mit den Romulanern und Borg auch neue Feinde im Spiel. Star Trek: Bridge Crew lässt sich dabei plattformübergreifend spielen.

Star Trek: Bridge Crew ist für PlayStation 4 und PC erhältlich. Der Titel funktioniert sowohl mit der PlayStation-VR-Brille als auch ohne das Zubehör. Auf dem PC werden HTC Vive und Oculus Rift unterstützt, aber auch hier ist das Spielen ohne VR-Brille möglich. Die Erweiterung The Next Generation kostet 14,99 Euro.