Die Next Generation erhält Einzug!

Trekkies unter euch dürfen sich wieder über frisches Spielefutter freuen. Ubisoft hat nämlich eine Erweiterung zum VR-Titel Star Trek: Bridge Crew angekündigt.

Seit rund einem Jahr ist Star Trek: Bridge Crew für VR-Anhänger auf den Plattformen PlayStation VR sowie HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality erhältlich. Daneben gibt es aber auch eine Nicht-VR-Version für PS4 und PC. Nachschub für diese verschiedenen Spielfassungen kommt nun in Form eines neuen Add-ons

So hat Ubisoft nun die Erweiterung "The Next Generation" offiziell angekündigt. Diese wird bereits ab dem 22. Mai 2018 für PSVR sowie PS4 zu haben sein. PC-Spieler - ob nun mit oder ohne VR-Headset - werden sich etwas länger, nämlich bis zum 21. Juli 2018 gedulden müssen. Immerhin wird dann aber plattformübergreifendes Spielen über alle unterstützten Geräte hinweg direkt mit dabei sein.

In der Erweiterung setzt ihr eure Reise im Star-Trek-Universum fort, während ihr das Steuer des Galaxy Class Raumschiffs U.S.S. Enterprise NCC-1701-D von "Star Trek" übernehmt. Die ikonische Brücke ermöglicht es euch, eure Kampffähigkeiten gegen die heimlich getarnte romulanische Flotte und die schurkischen Borg im Fortlaufenden Reisen-Modus zu testen.

Die Erweiterung "The Next Generation" soll den Modus der laufenden Missionen verbessern und bietet zwei zusätzliche Missionstypen, nämlich "Patrouille" und "Widerstand". Im erstgenannten Modus könnt ihr den Weltraum frei zu erkunden, während zufällige Begegnungen und Ziele für endlose Stunden des Abenteuers an Bord der U.S.S. Aegis, U.S.S. Enterprise NCC-1701 oder der Enterprise-D garantieren sollen.

Im Widerstands-Modus habt ihr hingegen die Chance, euch der gefährlichsten Bedrohung zu stellen – den unaufhaltsamen Borg. Ihr werdet euch einem verfolgenden Borg-Kubus entziehen und eine Reihe von Zielen erfüllen müssen, bevor ihr in einem finalen Showdown gegen die Borg kämpft.

Zu guter letzt wird eine neue Befehlsrolle, Ops, eingeführt; diese konzentriert sich auf das Crew-Management.