Star Ocean: Till the End of Time

Der PS2-Klassiker Star Ocean: Till the End of Time erscheint bald für die PlayStation 4. Noch diesen Monat soll das Rollenspiel von Square Enix im PlayStation Store erhältlich sein.

Die PlayStation 4 wird um einen PS2-Klassiker reicher. Nachdem das Rollenspiel Star Ocean: Till the End of Time bereits Ende März in Japan den Weg in den PlayStation Store der aktuellen Sony Konsole gefunden hat, bestätigte Square Enix nun den Erscheinungstermin für Europa. Bereits in wenigen Tagen ist es soweit. Ab dem 23. Mai 2017 habt ihr die Möglichkeit den Science-Fiction-Rollenspiel-Klassiker herunterzuladen.

Ursprünglich ist Star Ocean: Till the End of Time im Jahr 2004 für die PlayStation 2 erschienen. Damals noch unter dem Banner von Publisher Enix und entwickelt von Serien-Stammstudio tri-Ace. Die Geschichte folgt Fayt Leingod und seiner Freundin Sophia Esteed, die das größte Geheimnis des Star-Ocean-Universums entdecken.

In digitaler Form erscheint Star Ocean: Till the End of Time exklusiv für Sonys PlayStation 4. Ob eine spätere Veröffentlichung für andere Systeme geplant ist, ist derzeit nicht bekannt. Der PS2-Klassiker wurde für die neue Veröffentlichung um neue Features wie Trophäen, Share-Funktionen und Remote Play erweitert.

Bei Star Ocean: Till the End of Time handelt es sich um den dritten Hauptteil der Reihe. Die Geschichte ist vierhundert Jahre nach dem zweiten Spiel, Star Ocean: The Second Story angesiedelt. Mit Star Ocean: Integrity and Faitlessness ist der fünfte und bisher letzte Teil der Science-Fiction-Rollenspiel-Reihe vergangenes Jahr Jahr für PlayStation 4 und nur in Japan auch für PlayStation 3 erschienen.