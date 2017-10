Star Ocean: The Last Hope

Square Enix widmet sich weiter der Rollenspiel-Reihe Star Ocean und hat nun die Rückkehr eines Klassikers mit deutlich optimierter Grafik angekündigt.

Wie Square Enix heute in einer Pressemeldung bestätigte, wird Star Ocean: The Last Hope ein Comeback feiern. Einst für Xbox 360 und PS3 veröffentlicht, kommt der frühere Teil der Reihe nun auch auf die PlayStation 4 und den PC (via Steam) - natürlich mit verbesserter Grafik.

Star Ocean: The Last Hope wird vollständig in HD remastered und erscheint auf PS4 Pro und PC sogar in 4K-Auflösung. Auch die Steuerung wird angepasst und optimiert. In Zusammenarbeit mit tri-Ace entwickelt, erzählt der Titel die Vorgeschichte der allerersten Star-Ocean-Episode in einem actionreichen RPG.

Der neu aufgelegte Titel mit strategischen Echtzeit-Kämpfen enthält ebenfalls ein tiefgehendes Crafting-System für Gegenstände, ein Dialog-System, das die Beziehungen zwischen den Charakteren vertieft sowie das aufregende Blindside-Kampfsystem, das Ausweichen und Angriff zu rasanten Kampfbegegnungen kombiniert. Der Release ist für den 28. November 2017 via PlayStation Store und Steam geplant. Bis zum 12. Dezember erhalten PS-Plus-Mitglieder und Steam-Nutzer, die den Titel bestellen, einen Rabatt von zehn Prozent. Bei Steam wartet als weiterer Bonus ein exklusiver Mini-Soundtrack als Bonus. Käufer im PlayStation Store erhalten bis zum 08. Januar 2018 ein exklusives Design und 12 Avatare mit den Hauptcharakteren für das PSN.