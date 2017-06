Dem Weltraum-Titel Star Conflict wurde pünktlich zum Wochenende ebenfalls ein neues Inhalts-Update spendiert.

StarGem und Gaijin Entertainment geben euch in einem neuen Update namens "Engineers Evolved" ein neues Raumschiff in Star Conflict an die hand. Dabei handelt es sich um eine neue und gleichzeitig die nunmehr dritte Klasse der individualisierbaren Evolution-Raumschiffe, die Anfang des Jahres in den PC-Titel eingeführt wurden.

Die Ingenieursfregatte Waz'Got, die nun das Kampfschiff Thar'Ga und den Abfangjäger Tai'Kin der Evolution-Serie ergänzt, besticht mit dem gleichen Grad an Individualisierbarkeit wie ihre Vorgänger und kann mehrere unterschiedliche Rollen erfüllen. Durch die Weiterentwicklung der Schiffshülle und die Ausrüstung mit unterschiedlichen Waffen und Modulen können die Piloten der Waz'Got ein Raumschiff erschaffen, das genau ihren Vorstellungen entspricht.

Eine weitere Änderung betrifft den spielinternen Marktplatz: Viele der bei der Herstellung verwendeten Ressourcen können nun dort gehandelt werden. Zudem wurde dessen Benutzerfreundlichkeit mit "Engineer Evolved" signifikant verbessert wurde. Jetzt werden alle Kaufs- und Verkaufsaufträge auf einem speziellen Anschlagbrett im Spiel gelistet, das nach Typ oder Preis sortiert werden kann.