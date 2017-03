StarGem und Gaijin Entertainment spendieren dem Weltraum-Action-MMO Star Conflict ein komplett neues Feature. Künftig sollen Spieler untereinander handeln dürfen.

Piloten in Star Conflict werden künftig ein neu eingeführtes Handelssystem nutzen können. Über dieses könnt ihr Gold-Standards über den Verkauf von seltenen Gegenständen und Ressourcen an andere Spieler verdienen. Die so erlangten Erträgen können dann wiederum zum Erwerb von Premium-Konten, Premium-Schiffen und Gegenständen anderer Spieler eingesetzt werden.

Spieler des Action-MMOs werden so künftig überschüssige Gegenstände aus ihrem Lager los und können das Freischalten von neuen Waffen, Modulen und Raumschiffen über den Kauf fehlender Komponenten beschleunigen. Auch seltene Raumschiffe ans Ereignissen, die ihr verpasst habt, könnt ihr so noch bekommen. Weitere Infos zum Handelssystem findet ihr auf der offiziellen Webseite zum Spiel.