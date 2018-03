Die Rekordjagd des Weltraum-Epos Star Citizen geht ungebrochen weiter. Der PC-Titel hat nun zeitgleich zwei weitere Meilensteine im Entwicklungsprozess geknackt.

2012 wurde die Crowdfunding-Kampagne von Star Citizen gestartet, um binnen kürzester Zeit zur erfolgreichsten ihrer Art im Spielebereich zu werden. Das Crowdfunding-Modell wurde nach der ursprünglichen Kampagne längst auf der offiziellen Webseite fortgesetzt - und ist weiter ungebrochen äußerst gefragt.

So dürfen sich die Mannen von Cloud Imperium Games nun über das Erreichen von zwei neuen Marken freuen. Demnach zählt Star Citizen auf dem PC mittlerweile mehr als sage und schreibe zwei Millionen registrierte Nutzer - und das noch deutlich vor dem eigentlichen Release.

Diese haben zudem weiter fleißig Geld beigesteuert, so dass die Crowdfunding-Kampagne mittlerweile einen Wert von über 181 Millionen Dollar (!) erreicht hat. Im Schnitt hat damit jeder registrierte Nutzer über 90 Dollar für den Weltraum-Titel berappt.

Unterstützer der Kampagne können sich für ihr Geld bereits im Vorfeld Raumschiffe sichern, über die sie dann bereits zum Spielstart verfügen werden. Alle Schiffe werden später aber für Jedermann auch via Ingame-Credits erhältlich sein, die sich durch das reine Zocken verdienen lassen. Teile des persistenten Spieluniversums sind für Unterstützer der Kampagne bereits im Rahmen der Alpha 3.0 spielbar. Während in Bälde das Update auf Alpha-Version 3.1 erfolgen soll, gibt es für die finale Version weiter keinen Release-Termin.

In dieser Woche widmet sich "Around the Verse" der Optimierung der Performance von Star Citizen.