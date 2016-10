Squadron 42, die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen, wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Jedoch wurde noch kein neues Zeitfenster für den Release bekannt gegeben.

Schlechte Nachrichten für Space-Opera-Fans: Die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen wurde verschoben. Während eines Livestreams von der Citizencon hat Chris Roberts, der kluge Kopf hinter dem Spiel, die schlechte Nachricht verkündet.

So ist die Entwicklung von Squadron 42, so der Name der Kampagne, einfach noch nicht weit genug vorangeschritten, sodass sie noch nicht veröffentlichet werden könne. Wann die Einzelspieler-Kampagne, die aus mehr als 28 Missionen besteht und mit Hollywood-Stars gespickt sein wird, nun erscheint, ist nicht bekannt gegeben worden.