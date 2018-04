Als größter Crowdfunding-Erfolg der Spielegeschichte ist Star Citizen schon deutlich vor dem eigentlichen Release in die Geschichte eingegangen. Wer keinen finanziellen Beitrag geleistet hat, aber trotzdem einmal Hand anlegen möchte, bekommt nun die passende Gelegenheit.

Bis zum Release der Vollversion von Star Citizen wird noch einige Zeit vergehen und lediglich Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne dürften im Rahmen der aktuellen Alpha-Version schon Hand anlegen. Wer dazu nicht zählt und sich das Weltraum-Epos auch mal ansehen möchte, der sollte sich an diesem Wochenende besser nicht zuviel vornehmen.

Roberts Space Industries hat nämlich das sogenannte Free-Fly-Event zu Star Citizen aufgerufen, in dessen Rahmen alle Interessierte den spirituellen Wing-Commander-Nachfolger in der aktuellen Form einmal ausprobieren können. Ab sofort könnt ihr demnach in das Jahr 2948 eintauchen und die Weiten des Universums erkunden.

Ohne dass ihr für ein Starter-Paket Geld hingeben müsstet, könnt ihr im Zuge des Free-Fly-Events den Client gänzlich kostenfrei herunterladen und bis zum 16. April 2018 zocken. Zur Wahl stehen euch diverse Schiffe, darunter der Mustang oder die Aurora MR, und Fahrzeuge. Zudem dürft ihr euch auch mit dem Arena Commander, dem Shooter-Teil des Spiels, auseinandersetzen. Wer anschließend vom Titel überzeugt ist, der kann sich für den weitergehenden Zugang die Starter-Pakete im offiziellen Shop vergünstigt zulegen.

Für den vorübergehenden kostenlosen Einstieg benötigt ihr den Promo-Code "GETINTOTHEVERSE". Alle weiteren Schritte werden hier auf der offiziellen Free-Fly-Webseite erläutert.