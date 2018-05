In Star Citizen habt ihr jetzt die Möglichkeit, fast alle Raumschiffe für 27.000 Dollar zu kaufen... sofern ihr bereits 1000 Dollar investiert habt.

Könntet ihr euch vorstellen, ein Jahresgehalt für einige digitale (!) Raumschiffe in einem Videospiel zu investieren? Den wenigsten wird es wohl so gehen, aber offenbar gibt es genügend, die bereit sind, hohe fünfstellige Summen in die Weltraumsimulation zu stecken. Nun hat die Cloud Imperium Games Corporation einen neuen Weg gefunden, frisches Kapital in das Millionenprojekt Star Citizen fließen zu lassen.

Für 27.000 Dollar ist es nämlich nun möglich, das Legatus Pack zu kaufen. Allerdings nur unter der Bedingunge, dass ihr bereits 1.000 Dollar in Star Citizen gesteckt habt. Klar, ihr bekommt mit 117 Raumschiffen fast den kompletten Fuhrpark, den das Sci-Fi-Spiel bis jetzt zu bieten hat, aber diesen Betrag muss man sich für rein digitale Inhalte einmal auf der Zunge zergehen lassen.

Bis jetzt hat Star Citizen gut 200 Millionen Dollar über Crowdfunding und In-Game-Käufe gesammelt. Mehr als jedes andere Videospiel. Erst im letzten Jahr wurden 35 Millionen Dollar in die Kassen gespült. Wärt ihr für eine höhere Investition in ein Spiel bereit?