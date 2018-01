Star Citizen, der spirituelle Wing-Commander-Nachfolger von Chris Roberts, ist ja eine unglaubliche Crowdfunding-Erfolgsgeschichte. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass diese immer noch nicht am Ende angelangt ist.

Star Citizen auf dem PC befindet sich immer noch in der Alpha-Testphase und wächster immer weiter um frische Inhalte an. Grund dafür ist, dass die unglaublich erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne weiter kein Ende findet. Auch im vergangenen Jahr 2017 kam wieder ein unglaublicher Geldbetrag neu dazu.

Cloud Imperium Games und Roberts Space Industries durften sich demnach über zusätzliche 34,91 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr freuen, die interessierte Spieler für das Projekt beigesteuert haben. Diese Zahl wurde vom Studio nun offiziell gegenüber Polygon bestätigt.

Nur mal zum Vergleich: Auf der populären Crowdfunding-Plattform Kickstarter brachten es alle Videospielprojekte im vergangenen Jahr auf einen Betrag von 17,25 Millionen US-Dollar, so dass Star Citizen allein den Finanzierungsbetrag aller anderen Spielprojekte fast um das Doppelte übertroffen hat. Zudem ist es das zweite Jahr in Folge, in dem Star Citizen das Kunststück gelang, alle anderen Videospielprojekte bei Kickstarter zusammen in Sachen Finanzierungsvolumen hinter sich zulassen.

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass bei Star Citizen auch noch größere Änderungen möglich sind. Einige Unterstützer haben Zehntausende an Dollars für das immer noch nicht veröffentlichte Spiel beigesteuert und steuern in entsprechenden Kampagnen Rückerstattungen an. Die finale Finanzierungssumme könnte sich also durchaus noch im größeren Stil verändern. Insgesamt hat das Spiel nach aktuellem Stand aber die 170 Millionen US-Dollar Finanzierungsvolumen längst hinter sich gelassen und steht summarisch derzeit wohl bei 176 Millionen.