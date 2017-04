Bei Entwickler und Publisher Square Enix gibt es zwei namhafte Abgänge zu verkünden, die unter anderem in Final Fantasy XV und Star Ocean verwickelt waren.

Zwei langjährige Mitarbeiter gaben bekannt, dass sie Square Enix verlassen. Dabei handelt es sich zunächst um Isamu Kamikokuryo, der zuletzt als Art Director an Final Fantasy XV werkelte. Er gehörte Square Enix satte 18 Jahre lang an, verkündete seinen Abschied via Twitter nun jedoch am 31. März 2017. Künftig will er als Freelancer tätig sein.

Vor der Arbeit am aktuellen Serienableger war Kamikokuryo auch Art Supervisor und Art Director für die weiteren Franchise-Titel Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII und Final Fantasy XIII-2.

Daneben verkündete auch Yoshinori Yamagishi einen Abschied von Square Enix. Er war als Producer für die Serien Star Ocean und Valkyrie Profile zuständig. Auch er schied zum 31. März dieses Jahres aus und war zuvor über 20 Jahre bei Square Enix. Dort fungierte er bereits zuvor als Producer für zahlreiche tri-Ace-Titel. Yamagishi ziehe in Betracht, für ein anderes Unternehmen an einem neuen Spiel zu arbeiten; Details diesbezüglich wurden nicht bekannt.