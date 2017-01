Guardians of the Galaxy

Fans von "Guardians of the Galaxy" bekommen möglicherweise mehr als nur ein Spiel zur Franchise an die Hand. Auch Square Enix könnte einen Ableger auf den Markt bringen.

Erst vor wenigen Tagen zurrte Square Enix mit Marvel einen großen Deal fest, in dessen Rahmen zahlreiche Spielumsetzungen der Marvel-Franchises entwickelt werden sollen. Mit The Avengers Project wurde bereits ein Spiel angekündigt, doch ein weiteres könnte sich schon in der Mache befinden.

Gestern hieß es ja schon, dass unter anderem aufgrund des Deals die Sci-Fi-Franchise Deus Ex zurückgestellt wird und vorerst kein neuer Ableger mehr zu erwarten sei. Grund dafür soll sein, dass das zuständige Entwicklerteam von Eidos Montreal schon an einem Marvel-Titel werkelt.

So soll Eidos Montreal nicht nur dem Tomb-Raider-Entwickler von Crystale Dynamics bei The Avengers Project helfen, sondern selbst auch an einer weiteren Spielumsetzung zu "Guardians of the Galaxy" werkeln. Das Spiel, das neben dem bereits angekündigten Titel von Telltale das zweite innerhalb der Franchise wäre, die in diesem Jahr einen zweiten Kinofilm erhält, soll sich gegenwärtig in der Pre-Production-Phase befinden. Eine offizielle Bestätigung dieser Story steht jedoch noch aus, so dass ihr die Infos vorerst weiter strikt als Gerücht einstufen solltet.