Square Enix und das polnische Entwicklerstudio People Can Fly haben eine Kooperation bekanntgegeben. Gemeinsam arbeiten beide Unternehmen an einem AAA-Spiel.

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix hat die Arbeit an einem neuen AAA-Spiel aufgenommen. Partner für das Projekt ist das durch Spiele wie Bulletstorm und Gears of War: Judgment bekannte Studio People Can Fly. Bei dem gemeinsamen Projekt handelt es sich um einen neuen Original-Titel für Konsole und den PC. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

In der Pressemitteilung wird Lee Singleton, Head of Studio bei Square Enix London Studios, zur Zusammenarbeit mit People Can Fly zitiert: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von People Can Fly in Warschau, einem Studio voller engagierter Mitarbeiter, die sich wirklich im Software-Segment auskennen. Wir entwickeln gemeinsam einen Titel, den wir alle spielen wollen und der eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio sein wird.“

„Es ist eine spannende Zeit.“, sagt Sebastian Wojciechowski, Studio Head bei People Can Fly. „Wir haben ein großartiges und erfahrenes Team hier und es ist einfach unglaublich, mit Square Enix zu arbeiten - einem weltbekannten Publisher, der unsere Leidenschaft für das Projekt teilt.“

Aufgrund des neuen AAA-Projektes möchte People Can Fly sein Team vergrößern. Gesucht werden Gameplay-Programmierer, ein KI-Programmierer und ein VFX-Designer. Nähere Details zu den offenen Stellen, sind auf der People-Can-Fly-Homepage verfügbar.

Square Enix weist darauf hin, dass, das neue Spiel nicht Teil des E3-2017-Line-Ups des japanischen Publishers sein wird. Wann mit neuen Informationen zu dem Projekt oder einer Veröffentlichung zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt.