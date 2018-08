Als nächster namhafter Entwickler und Publisher hat nun Square Enix sein Kommen zur gamescom zugesichert und das Line-up für die deutsche Publikumsmesse bekannt gegeben. Demnach hat man etliche potentielle Top-Titel in Köln im Gepäck.

Vom 21. bis zum 25. August 2018 läuft in Köln wieder die gamescom und 2018 gibt sich auch Square Enix wieder die Ehre. In Halle 9.1 an den Ständen B31/41 sowie C30/40 hat der Publisher eine Standfläche von über 1.500 Quadratmetern, auf der ihr an über 200 Anspielstationen etliche kommende potentielle Top-Titel ausprobieren könnt.

Zum Line-up von Square Enix zählen in diesem Jahr beispielsweise Kingdom Hearts III, Shadow of the Tomb Raider oder auch Life is Strange 2. Den Disney-Titel Kingdom Hearts III gibt es gleich mit zwei verschiedenen Demo-Versionen. Neben einem Bosskampf gegen Granitos aus "Hercules" könnt ihr auch die Spielzeugwelt aus "Toy Story" von Disney Pixar im Spiel erkunden.

Wer Shadow of the Tomb Raider ausprobieren möchte, der bekommt eine Demo von Laras Abenteuer am Messestand, der einer mehrstufigen Pyramide nachempfunden ist, an die Hand. Die öffentliche Weltpremiere feiert indes das Sequel Life is Strange 2.

Das komplette gamescom-Line-up von Square Enix im Überblick:

Shadow of the Tomb Raider

Kingdom Hearts III

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals

Final Fantasy XIV

Life is Strange 2

Just Cause 4

Final Fantasy Trading Card Game

Was damit im offiziellen Line-up fehlt? Leider Gottes wieder einmal Final Fantasy VII Remake.