In dieser Woche findet erneut die alljährliche Comic Con in San Diego statt. Der Publisher Square Enix hat sein Line-Up für die Veranstaltung bekanntgegeben.

Der Publisher Square Enix wird auf der San Diego Comic Con vom 19. bis zum 23. Juli diverse Spiele präsentieren. Folgende Titel werden auf der Messe spielbar sein:

Lost Sphear

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Dissidia Final Fantasy NT

Für Lost Sphear von der Tokyo RPG Factory ist es die erste Anspielmöglichkeit. Bei den Spielrunden von Dissidia Final Fantasy NT winken den Gewinnern exklusive Gil-Münzen vom Krieger des Lichts.

Zusätzlich wird es am Freitag ein Panel zu Life is Strange: Before the Storm geben. Dort werden brandneue Informationen verkündet und Blicke hinter die Kulissen des Titels gewährt. Wir halten euch auf dem Laufenden.