Auf diese Plattform will man nun noch viel mehr setzen

Square Enix entwickelt ja quasi für alle Plattformen am Markt und schränkt sich insoweit nicht ein. Eine Konsole möchte man aber offenbar in Zukunft noch viel stärker einbeziehen. Wir verraten euch hier, was dahinter steckt.

In einer Reihe von Tweets hat der renommierte Technik-Reporter Takashi Mochizuki nun einige interessante Zitate aus dem aktuellen Briefing von Square Enix anlässlich der Bekanntgabe von Geschäftszahlen veröffentlicht. Das reicht von Verkaufszahlen, beispielsweise von Nier Automata, das nun bei über zwei Millionen Verkäufen liegt, bis hin zur zukünftigen Ausrichtung.

Und hier wird es interessant, denn Square Enix hat vor allen Dingen der Switch von Nintendo für die Zukunft eine deutlich höhere Bedeutung eingeräumt als bisher. Die Plattform habe im Kern eine vergleichbare Architektur wie PS4 und Xbox One; zwar seien einige Anpassungen notwendig, aber Multiplattform-Releases seien für den Entwickler keineswegs unmöglich. Wer auf eine in Betracht gezogene Switch-Version von Final Fantasy XV macht, darf also weiter hoffen, auch wenn die offizielle Ankündigung weiter aussteht.

Die Switch sei die "ideale Plattform" für Spiele mittlerer Reichweite, mit denen man bisher nur schwierig auch geschäftlichen Erfolg habe erzielen können. Square Enix setze aber auch künftig auf die Entwicklung solcher Spiele und wird daher die Switch-Entwicklung "aggressiv weiterverfolgen". Für die Zukunft wolle man keine der eigenen Marken für die Switch ausschließen. Neuerscheinungen dürften aber als Multiplattform-Release weiterhin auch für beispielsweise PS4 und/oder Xbox One zusätzlich zu haben sein.