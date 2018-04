Nach monatelangen Gerüchten und Spekulationen wurde gestern die HD-Neuauflage von Spyro offiziell für PS4 und Xbox One angekündigt. Ist ein Release für die Switch damit bereits ausgeschlossen? Für Inhaber der Nintendo-Konsole gibt es offenbar noch Hoffnung!

Es hatte sich abgezeichnet, doch erst seit gestern Abend ist es offiziell: Spyro: Reignited Trilogy befindet sich bei Publisher in Arbeit und beinhaltet die stark überarbeiteten HD-Neuauflagen von drei Spyro-Klassikern. Die Krux dabei: Die Ankündigung erfolgte bis dato ausschließlich für PS4 und Xbox One. Wie ist es denn nun um eine Switch-Version bestellt?

Inhaber der Nintendo-Konsole dürfen noch Hoffnung haben, den just nach der Ankündigung tauchte im britischen Nintendo Store auch eine Switch-Version der Remake-Sammlung auf. Diese wurde kurze Zeit später dort wieder entfernt, allerdings machen entsprechende Screenshots des Eintrags unter anderem via Twitter immer noch die Runde. Die Hoffnung für eine Switch-Version ist also ganz offensichtlich noch nicht gestorben, auch wenn diese zunächst nicht angekündigt wurde.

Dafür spricht auch die Aussage der für gewöhnlich gut informierten Journalistin Laura Kate Dale, die bereits Mario + Rabbids: Kingdom Battle oder die Switch-Version von Dark Souls korrekterweise im Vorfeld geleakt hatte. Diese "glaubt immer noch", dass auch eine Switch-Variante der Spyro-Trilogie erscheinen wird - auch weil diese ja nur zu gut thematisch auf die Switch passen würde.

Und noch ein Indiz lässt darauf schließen, dass eine Switch-Fassung auch nach der gestrigen Ankündigung ganz und gar nicht ausgeschlossen ist: An Spyro: Reignited Trilogy werkelt auch Toys for Bob mit, und dieses Studio ist gleichzeitig der Entwickler der Switch-Umsetzung des früheren Activision-Remakes Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, dessen Erfolg die Neuauflage von Spyro gewissermaßen erst ermöglicht hat. Auch Erfahrung in Sachen Switch-Entwicklung ist damit bereits an Bord.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Bis auf Weiteres erscheint Spyro: Reignited Trilogy aber zunächst exklusiv für PS4 und Xbox One am 21. September 2018.