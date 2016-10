Die gezeigten Szenen von Splatoon aus dem Nintendo-Switch-Trailer soll zu einer erweiterten Fassung gehören, die momentan in Entwicklung ist.

Am vorgestrigen Tag wurde nicht nur die Nintendo Switch enthüllt, sondern auch ein paar mögliche Titel für die Konsole gezeigt. So war auch etwas zu Splatoon zu sehen, was nicht nach der Wii-U-Fassung aussah; schließlich sollten ja die Fähigkeiten der neuen Plattform demonstriert werden.

Doch dabei soll es sich nicht um ein Sequel zu dem Titel handeln. Laut der Insiderin Emily Rogers handelt es sich dabei um eine erweiterte Fassung des bekannten Wii-U-Fun-Shooters, der eine verbesserte Optik und ein paar neue Inhalte bieten soll. Man kann daher davon ausgehen, dass eine Enhanced Version des beliebten Überraschungserfolgs für die neue Konsole erscheint.