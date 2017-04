Nintendo hat in den letzten Stunden wieder eine Direct-Konferenz abgehalten und dabei auch den Termin für Splatoon 2 bekanntgegeben.

Bislang war das Sequel zum farbenfrohen Shooter-Überraschungs-Hit pauschal für Sommer 2017 datiert gewesen. Nun nannte man endlich den handfesten Termin, der auf den 21. Juli 2017 fällt. Diesen könnt ihr euch als Switch-Inhaber also schonmal rot im Kalender anstreichen.

Am gleichen Tag sollen auch passende amiibo-Figuren zum Spiel veröffentlicht werden. Zudem stellt man mit "Salmon Run" einen komplett neuen Spielmodus vor. Dabei handelt es sich um einen Koop-PvE-Modus, in dem vier Spieler gegen Salmonid antreten. Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um eine Art Horde-Modus, wobei ihr gefallene Teammitglieder auch wiederbeleben könnt, indem ihr diese per Farbeinsatz vom Schlachtfeld schießt.