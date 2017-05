Auf der Direct-Konferenz war nicht nur ARMS Thema, sondern auch das farbenfrohe Fun-Shooter-Sequel Splatoon 2. Im Fokus stand der Einzelspielermodus.

Das kommende Splatoon 2 wird auch über einen Singleplayer-Modus verfügen; zu diesem hat Nintendo im Rahmen der aktuellen Direct-Ausgabe nun einen ersten Trailer gezeigt, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Im Einzelspielermodus verschwindet die Tintenfisch-Schwester Aioli und ihr bekommt von Limone den Auftrag, sie und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Ihr könnt im Helden-Modus getauften Spielmodus unterschiedliche Waffen nutzen, um Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und auch Bossgegner auszuschalten. Dabei sind beispielsweise Klecksroller, Klecks-Konzentratoren und die neuen Duo-Kleckser. Nintendo versteht den Singleplayer-Part als "Trainingslager", in dem ihr alles lernt, um anschließend auch im Multiplayer-Modus zu bestehen.

Daneben kündigte man auch eine limitierte Konsolen-Edition der Nintendo Switch (neon-blau / neon-rot) inklusive der digitalen Vollversion des Spiels an. Einen passenden Pro Controller in der Splatoon 2 Edition gibt es mit Griffen in Pink und Grün sowie einem Tintenklecks-Design. Eine Switch-Tragetasche samt Bildschirmschutz wird mit Grafiken aus dem Spiel dekoriert und Joy-Cons können ab Herbst 2017 in den Farbvarianten neon-grün / neon-pink erworben werden.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli 2017 für die Switch (zur News: Splatoon 2 Release-Datum)