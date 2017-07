Noch so kurz vor dem Release von Splatoon 2 am 21. Juni hat Nintendo eine Direct zum Farb-Shooter angekündigt. Diesmal sogar zu einer menschlichen Uhrzeit.

Splatoon 2 erscheint bereits am 21. Juni, also in weniger als drei Wochen. Trotzdem hat Nintendo offenbar noch einiges zum Spiel zu sagen, bevor es in den Regalen und im eShop steht. Deshalb wurde für den 6. Juli eine dedizierte Direct zum Fun-Shooter angekündigt. Statt wie so häufig bis mitten in der Nacht aufbleiben zu müssen, wird es die frischen Infos diesmal schon am Nachmittag um 16 Uhr geben. Welche Informationen genau Teil der Präsentation sein werden, ist nicht bekannt Schließlich scheinen schon so ziemlich alle wichtigen Informationen bereits kommuniziert worden zu sein.

Splatoon 2 wird im Gegensatz zum Erstling auf der Wii U über einen lokalen Multiplayer-Modus verfügen. Auch neue Waffen, Fähigkeiten und Arenen sind bereits bekannt. Ebenfalls völlig neu ist der Multiplayer-Koop-Modus. Erneut werden nach dem Release kostenlose Inhalte wie Waffen und Stages veröffentlicht. Regelmäßige Splatfeste dürften wieder dafür sorgen, dass auch langfristig genügend Spieler online zusammenkommen. Amiibo und Zubehör sowie Controller im Design des Spiels sind ebenfalls schon präsentiert worden, was also wird Nintendo uns zeigen? Ein bisschen was Neues müsste schon kommen, damit sich Einschalten lohnt.