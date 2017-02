Wir berichteten ja bereits gestern, dass es bereits im Vorfeld der Veröffentlichung die Möglichkeit geben soll, Splatoon 2 auszuprobieren. Nun wurden auch die deutschen Zeiten hierfür bestätigt.

In einer Pressemeldung kündigte Nintendo heute nun auch den kostenlosen Vorgeschmack auf den im Sommer erscheinenden Switch-Exklusivtitel Splatoon 2 an. Das "Global Testfire Event" wird vom 24. bis zum 26. März auch in hiesigen Gefilden stattfinden. Dabei habt ihr die Chance, eine Gratis-Demoversion des Titels herunterzuladen und online auszuprobieren. Interessierte müssen zur Teilnahme lediglich ihre Nintendo Network ID bereit halten.

Die hiesigen Spieltermine im Rahmen des "Global Testfire Event" im Überblick:

Freitag, 24. März

20.00 Uhr – 20.59 Uhr MEZ

Samstag, 25. März

04.00 Uhr bis 04.59 Uhr MEZ

12.00 Uhr bis 12.59 Uhr MEZ

20.00 Uhr bis 20.59 Uhr MEZ

Sonntag, 26. März (Achtung: Umstellung auf Sommerzeit!)

05.00 Uhr bis 05.59 Uhr MESZ

13.00 Uhr bis 13.59 Uhr MESZ