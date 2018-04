Nintendo pimpt einen der größten Switch-Blockbuster weiter auf. Die Rede ist in diesem Fall von Splatoon 2, das am morgigen Mittwoch ein großes Update erhält.

Der farbenfrohe Shooter Splatoon 2 erhält am morgigen 25. April 2018 auf der Switch kostenlos das große neue Update auf die Versionsnummer 3.0, die allerhand Neuerungen mit sich bringt. Unter anderem wird der neue Rang X eingeführt, doch damit hat es sich noch lange nicht. Auch am Waffen-Balancing wird geschraubt und über 100 neue Ausrüstungsgegenstände schaffen es in den Switch-Titel. Und auch Aioli von den Sea Sirans feiert ihr Comeback.

In Rang X gilt es, sich in extrem schwierigen Rangkämpfen gegen die Besten der Besten zu behaupten. Alle Spieler, die Rangstufe S+10 erreicht haben, steigen nach dem Update automatisch auf den neuen Rang X auf. Innerhalb dieser Rangstufe kämpfen sie dann darum, einen möglichst hohen X-Power-Level zu erreichen. Andere Kämpfer mit einem ähnlich hohen X-Power-Level werden bei den Teampaarungen einander zugeordnet. Einmal im Monat präsentiert die SplatNet2-Sektion der Switch-Online-App für Smartphones und Tablets die 500 Spieler mit dem höchsten X-Power-Level für jeden der vier unterschiedlichen Rangkampf-Modi.

Auch völlig neue Arenen sowie neue Waffen werden für einen frischen Anstrich sorgen. Zusätzlich feiert "Camp Schützenfisch" durch das Update eine Rückkehr und vier neue Waffen sind ebenfalls im Anmarsch. Von den mehr als 100 zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen sind einige kmplett neu, andere stammen aus dem ersten Splatoon.