Bestätigungen, Dementi, erneute Bestätigungen: Offenbar plant Nintendo für Splatoon 2 etwas großes. Einen Battle-Royale-Modus?

Vergangene Woche veröffentlichte das japanische "Famitsu"-Magazin eine Meldung, in der für den 9. Juni eine "große Ankündigung für Splatoon" erfolgen werde, die "die Welt schockieren" werde. Einen Tag später stritt Nintendo die Aussagen des Magazins ab. Heute jedoch bestätigte auch das "CoroCoro"-Magazin, dass eine Ankündigung am 9. Juni erfolgen wird. Das Heft wird häufig von Nintendo direkt mit Informationen beliefert. Neuigkeiten zu neuen Pokémon-Spielen werden meist hier veröffentlicht.

Es soll sich um das größte Mysterium von Splatoon 2 handeln. Der einzige Hinweis ist ein Logo, dass entfernt an einen Tintenfisch erinnert, aber auch eine Sieben darstellt. Merkwürdig, da 2018 das Jahr der Oktolinge mit der entsprechenden Ziffer Acht ist. Doch um was es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Ein direkter Zusammenhang mit dem kommenden DLC ist unwahrscheinlich. Hierzu hat Nintendo bereits viele Informationen veröffentlicht.

Fans spekulieren nun, dass es sich um einen völlig neuen Modus für Splatoon 2 handeln könnte. Da das Thema Battle Royale nach wie vor die Spielewelt beherrscht, wäre es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass die Ankündigung in diese Richtung geht. Vielleicht wird aber auch die Versorgung mit neuen Inhalten um eine gewisse Zeit verlängert. Nur der Zeitpunkt so kurz vor der E3 ist etwas verwunderlich.

On June 9th, Splatoon 2's biggest mystery will be revealed! The one clue we have is this mysterious emblem. This mysterious emblem establishes the surfacing of an top secret Splatoon 2 project! Check out our site and twitter on the 9th to find out what it is! pic.twitter.com/2eGYhR7YAq