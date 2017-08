Drei Jahre nach der Veröffentlichung von Spintires: Offroad Truck Simulator für PC kann bald auch auf Konsolen durch den sibirischen Matsch gebrettert werden.

Spät, aber immerhin: Die schlammlastige Rennsimulation Spintires bekommt eine neue Version, die dieses Mal auch für Konsolen veröffentlicht werden wird. Spintires: MudRunner, so der Name, ist eine Neufassung des beliebten Rennspiel-Titels, in dem man mit allerlei Jeeps und Lastwagen durch sibirische Wälder rast. Mit Karte, Kompass und Seilwinde ausgerüstet, gilt es mit PS-starken Maschinen, jedes noch so schwierige Gelände zu bewältigen. Eine aufwändige Physik-Engine sorgt für Realismus.

Um auch langjährige Fans des Originals weiterhin anzusprechen, überträgt Spintires: MudRunner nicht einfach nur die bereits bekannten Inhalte als einfache Portierung. Das Spiel, das in dieser neuen Fassung auch für PC erscheint, wird zahlreiche Neuerungen beinhalten. Neben zusätzlichen Fahrzeugen, einer neuen Gegend und einem originellen Herausforderungsmodus sorgen deutliche Upgrades der Grafik- und Physik-Engine für anspruchsvolle Änderungen.

Erscheinen soll das Spiel gegen Ende des Jahres.