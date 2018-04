Vorbesteller von Spider-Man erhalten drei Kostüme für Spidey. Die Entwickler von Insomniac haben jetzt ein weiteres Outfit präsentiert.

Vorbesteller des kommenden Spider-Man erhalten das "Spidey Suit Pack" mit drei Kostümen. Während zunächst der Spider-Punk-Anzug präsentiert wurde, legt jetzt das Iron-Spider-Outfit nach.

Inspiriert wurde dieses von "Marvel's Avengers: Infinity War". Während einige Kostüme aus den Comics und Filmen stammen, werden weitere Kostüme von den Entwicklern von Insomniac sowie anderen Künstlern selbst gestaltet. Als Spider-Punk habt ihr sogar die Möglichkeit einen mächtigen Flächenangriff mit der Gitarre zu entfachen. Das dritte Outfit des Pakets soll im Sommer bekannt gegeben werden.

Als Vorbesteller jeglicher Edition des Spiels bekommt ihr das "Spidey Suit Pack". Die Digital Deluxe Edition enthält außerdem den Story-DLC "The City That Never Sleeps". Spider-Man erscheint am 07. September exklusiv für die PlayStation 4.