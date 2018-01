Ein wichtiger exklusiver PS4-Titel in diesem Jahr ist sicherlich das vielversprechende Spider-Man von Insomniac Games. Einen Termin nannte Sony bislang nicht, doch dieser könnte inzwischen geleakt worden sein.

Wenn Release-Termine von kommenden Spielen vorzeitig ins Netz geraten, dann sind häufig Händler dafür verantwortlich. Genau das könnte nun in Bezug auf das PS4-exklusive Spider-Man passiert sein.

Der schwedische Händler CoolShop hat den eigenen Produkteintrag für das Spiel von Insomniac Games unlängst überarbeitet und den bisherigen Platzhalter beim Release-Datum durch eine konkrete Angabe ersetzt. Diese lautet auf den 28. September 2018, der damit als potentieller Veröffentlichungstermin im Raum steht.

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass es sich auch dabei wieder um einen Platzhalter handelt. Allerdings: Warum den einen Platzhalter durch einen anderen ersetzen? Und: Der 28. September ist passenderweise auch ein Freitag, also der Wochentag, an dem in Europa häufig neue Videospiele veröffentlicht werden.

Dennoch: Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, ist der Termin des Händlers strikt als Gerücht einzuordnen. Ob dahinter echte (Insider-)Infos stecken, die einfach zu früh den Weg ins Netz gefunden haben, ist natürlich nicht bekannt. Sony selbst hat sich seit der Paris Games Week im vergangenen Jahr nicht mehr großartig zu Spider-Man geäußert. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.