Mit Spider-Man erscheint in Kürze ein für Sony sehr wichtiger PS4-Exklusivtitel. Kurz vorher werden nun weitere Details publik, unter anderem auch zur durchschnittlichen Spieldauer.

Wer sich heutzutage ein Videospiel zum Vollpreis kauft, der will natürlich etwas geboten bekommen für sein Geld. Sprich: Neben der Qualität des Spiels ist auch die Spielzeit ein maßgebliches Kriterium. Diesbezüglich hat sich nun James Stevenson, seines Zeichens Community Director bei Entwickler Insomniac Games, zu Spider-Man geäußert.

Wenn ihr euch in das neueste Abenteuer des Marvel-Superhelden in New York City stürzt, dann dürft ihr im Schnitt mit rund 20 Stunden auf der standardmäßigen Schwierigkeitsstufe rechnen, die ihr im Titel zubringt. Das ist jedenfalls die Spielzeit, die Spieletester bei Insomniac durchschnittlich für einen Durchlauf benötigt haben.

Stevenson betont aber, dass etliche Spieler aber auch deutlich länger gebraucht haben; diese hätten viele der unzähligen Nebenquests und Aktivitäten ebenfalls wahrgenommen und seien dementsprechend länger in der Spielwelt verblieben.

Zur Download-Größe der digitalen Variante könne man noch keine finalen Aussagen machen, so Stevenson. Minimal werden jedoch 45 GB fällig, die ihr durch die Leitung jagen müsst, vielleicht auch etwas mehr. Dazu komme dann auch noch ein Day-One-Patch, den auch Spider-Man erhalten wird.

Spider-Man erscheint am 07. September 2018 für die PS4.