Spider-Man wird im kommenden PS4-Spiel einem Ehrenkodex folgen. Creative Director Bryan Intihar von Insomniac Games zufolge verbietet dieser ihm das Töten von Gegnern.

Spider-Man ist in den Comics von Marvel meist als freundlicher Superheld dargestellt. Dem entsprechend folgt er ähnlich wie Batman einem Kodex, der das Töten von Feinden verbietet. Vielleicht ist es euch im ausführlichen Gameplay-Trailer während Sonys E3-Pressekonferenz bereits aufgefallen: Diesem Prinzip bleibt der Spinnenmann ähnlich wie sein DC-Kollege in den Batman-Arkham-Spielen auch im neuen Spider-Man von Insomniac Games treu. Wie Creative Director Bryan Intihar gegenüber Kotaku bestätigte, wird es nicht möglich sein, Gegner zu töten. Das liege einfach nicht im Charakter von Peter Parker.

Im bereits angesprochenen Trailer schaltet Spider-Man seine Widersacher zwar mit Netzen und Schlägen aus, rettet sie aber auch, wenn sie drohen vom Hochhaus in die Tiefe zu stürzen. Die dabei zu sehenden Animationen haben die Entwickler eingebaut, um Spieler davon abzuhalten, Gegner zu töten. Laut Intihar gibt es einige Fähigkeiten während des Kampfes, die den Tod von Menschen verhindern. Die Entwickler wollen den Aussagen des Creative Directors zufolge kein Spiel machen, in dem Spider-Man tötet.

Das gilt scheinbar nicht nur für Gegner, sondern auch für Zivilisten, die New York City bevölkern. Als Beispiel sei hier die Helikopter-Verfolgungsszene genannt, an deren Ende mittels Quick-Time-Events Menschen vor Trümmern beschützt werden müssen. Da die Entwickler Authentizität bezüglich der Folgen der Action erhalten wollen, wird es laut Intihat weiterer solcher Abschnitte geben. Es werden nicht immer Zivilisten in der Nähe sein, doch das Entwickler-Team möchte auch das Gefühl ein Held in New York City zu sein vermitteln.

Erscheinen soll das neue Spider-Man-Spiel irgendwann 2018 exklusiv für Sonys PlayStation 4. Auf Twitter bestätigte Entwickler Insomniac Games bereits, dass es in einer bisher nicht näher bekannten Form alternative Kleidung für Spider-Man geben wird (Zur News: Insomniac verrät kleine Überraschung für Spidey-Fans).