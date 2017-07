So viel größer ist es als Sunset Overdrive

Insomniac Games wird im kommenden Jahr den PS4-Exklusivtitel Spider-Man veröffentlichen. Um die epische Größe des Spiels zu untermauern, hat man nun einen Vergleich mit dem hauseigenen Titel Sunset Overdrive gezogen.

Während Spider-Man exklusiv für die Sony-Heimkonsole zu haben sein wird, war Sunset Overdrive dagegen ein Xbox-One-Exklusivspiel. Dieses war im Vergleich zum 2018 erscheinenden Superhelden-Titel auch deutlich kleiner ausgefallen, wie die Macher nun noch einmal unterstrichen.

Die Frage, wie groß die Karte des neuen Spider-Man ausfallen wird, wurde von Insomniac Games via Twitter beantwortet. Auf die Frage, ob man einen Vergleich zu The Witcher 3 ziehen könne, verneinten sie dort zwar, allerdings zog man den Vergleich zu Sunset Overdrive. New York City im neuen PS4-Titel wird demnach "mehrere Male größer" sein als Sunset City im Xbox-One-Titel.

Es bleibt spannend zu sehen, inwieweit das New York City im Spiel der echten Stadt nachempfunden wurde. Einen konkreten Erscheinungstermin für den Exklusivtitel gibt es zunächst aber weiter noch nicht.