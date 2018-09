So erfolgreich verlief der Verkaufsstart

Seit dem 07. September ist Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und nun hat Sony ein erstes Zwischenfazit gezogen. War der Verkaufsstart ein Erfolg?

Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games haben ein erstes Zwischenfazit zum Release des PS4-Exklusivspiels Spider-Man gezogen und sind dabei mehr als nur zufrieden. Der in Kooperation mit Marvel Games entwickelte Titel um den Spinnemann hat sich demnach in den ersten Tag seit der Veröffentlichung weltweit bereits mehr als 3,3 Millionen Mal verkauft.

Spider-Man avanciert damit zu nicht weniger als den sich am schnellsten verkauften First-Party-Titel aus dem Hause Sony überhaupt. Spieler und Presse scheinen also gleichermaßen vom Actiontitel überzeugt zu sein.

Das Spiel katapuliert euch nach New York, durch das ihr euch dank der Fähigkeiten des Superhelden mit hoher Geschwindigkeit frei fortbewegen dürft. In der offenen Spielwelt warten zahlreiche Aufgaben, Missionen und Beschäftigungen - auch abseits der eigentlichen Haupthandlung. Im Verlauf könnt ihr auch neue Anzüge freischalten, die neue Fähigkeiten und Modifikationen ermöglichen. Für weitere Motivation soll der erste DLC namens "Die Stadt, die niemals schläft" samt Black Cat in der Hauptrolle sorgen.

Was wir vom Titel halten, könnt ihr in unserem Spider-Man Review nachlesen.