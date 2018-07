Spidey bekommt zur Veröffentlichung im September auch ein Bundle inklusive PlayStation 4 Pro spendiert. Sowohl die Konsole als auch der Controller kommen in einem passenden Design daher.

Auf der Comic Con in San Diego haben die Entwickler von Insomniac Games ein Bundle zum kommenden Spider-Man für die PlayStation 4 angekündigt. Enthalten ist eine PlayStation 4 Pro mit 1TB Festplatte, die im roten Spider-Man-Design daherkommt. Auch der dazugehörige Controller wurde an den Titel des Superhelden von Marvel angepasst. Schließlich ist selbstverständlich auch das Spiel selbst im Paket enthalten. In den USA wird das Bundle zu einem Preis von 399,99 US-Dollar angeboten und kann ab sofort vorbestellt werden. Auf der PlayStation 4 Pro kann Spider-Man in einer dynamischen 4K-Auflösung mit 2160p.

Außerdem wurde der dritte Anzug für Vorbesteller bekanntgegeben. Es handelt sich hier um den Velocity Suit, der extra von Adi Granov für das Spiel designt wurde. Alle drei Skins für Spider-Man können auch im Spiel freigeschaltet werden. Am 7. September erscheint Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4 und auch das Bundle inklusive Konsole wird an diesem Tag im Handel erscheinen.