Spider-Man ist erst seit wenigen Tagen erhältlich, aber schon dürstet es die ersten Spieler nach mehr. Zum Glück hat Insomniac vorgesorgt.

Spider-Man steht erst seit Ende letzter Woche in den Regalen und trotzdem wird es bereits einige fleißige Spieler geben, die Spideys neuestes Abenteuer beendet haben und sich nach mehr sehnen. Genau daran arbeitet Insomniac aktuell und scheint beinahe den Entwicklungsprozess des Updates abgeschlossen zu haben. Über Twitter wurde der Entwickler gefragt, ob es ein New-Game-Plus für Spider-Man geben wird. "Wir arbeiten gerade daran und nehmen noch den Feinschliff vor!", heißt es in der offiziellen Antwort.

Für gewöhnlich könnt ihr in einem solchen Modus einen Teil der Fortschritte wie Ausrüstung oder Skills in einen neuen Spielstand mitnehmen. Außerdem ist ein New-Game-Plus häufig mit zusätzlichen Herausforderungen oder Missionen und stärkeren Gegnern ausgestattet. Was sich Insomniac für Spider-Man ausgedacht hat, wissen wir aktuell noch nicht.

yes working on it now and polishing it up!