Frische Kleidung für Spider-Man gefällig? Im neuen Spiel werdet Ihr auch das Outfit wechseln dürfen.

Über die Jahre trug die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft eine Vielzahl verschiedener Kostüme abseits des bekannten rot-blauen Outfits – das gilt für die Comics, Kinofilme und Videospiele.

Via Twitter hat Entwickler Insomniac Games gestern bestätigt, dass auch in ihrem PS4-exklusiven Spider-Man zusätzliche Kostüme enthalten sein werden. Das Studio reagierte auf die Frage eines Nutzers nach möglichen weiteren Outfits mit einem ebenso einfachen wie deutlichen "Yes". Damit bleibt vorerst offen, ob es sich um im Spiel vorhandene Kleidungsstücke oder herunterladbare Zusatzinhalte handeln wird.

Spider-Man war auf der diesjährigen E3 im Rahmen von Sonys Pressekonferenz mit einem mehrere Minuten langen Gameplay-Trailer vertreten. Als grober Erscheinungstermin steht derzeit 2018 im Raum. Unsere Eindrücke von der E3-Präsentation könnt Ihr Euch hier ansehen: