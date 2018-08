Dass Spider-Man nach dem Release Anfang September auch Zusatzinhalte erhalten wird, war bereits bekannt. Diesbezüglich wurden nun via PlayStation Blog weitere Details bekannt.

Insomniac Games hat weitere Infos zu den geplanten Zusatzinhalten "The City that Never Sleeps" zum PS4-exklusiven Spider-Man bekannt gegeben. Demnach wird das neue Kapitel für das Actionspiel in drei verschiedene Episoden aufgeteilt.

Das erste DLC-Kapitel wird demnach unter dem Namen "The Heist" ab dem 23. Oktober 2018 erhältlich sein. Dabei dreht sich alles um Felicia Hardy aka Black Cat, die bereits im Hauptspiel erscheint und Spider-Man einige Hinweise hinterlässt, die dieser verfolgen kann. Im DLC-Kapitel gibt sie sich schlussendlich zu erkennen; passend dazu gibt es neue Missionen, Herausforderungen, eine neue Gegnerfraktion und drei zusätzliche Anzüge zum Freischalten.

Die zweite Episode trägt den Namen "Turf Wars" und soll dann im November folgen. Die DLC-Trilogie wird dann mit "Silver Lining" im Dezember dieses Jahres abgeschlossen. Für diese beiden Zusatzinhalte stehen die konkreten Release-Termine sowie Infos zu den Inhalten derzeit noch aus.

Alle drei Kapitel können eigenständig zum Preis von 9,99 Dollar via PlayStation Store erworben werden. Wer sich das Bundle aka den Season Pass mit allen drei Episoden sichert, bekommt dieses für 24,99 Dollar. Die Digital Deluxe Edition von Spider-Man beinhaltet neben dem Hauptspiel bereits die DLC-Kapitel.

Spider-Man erscheint am 07. September 2018 exklusiv für die PS4.