Endlich gibt es einen offiziellen Termin für Spider-Man von Insomniac Games. Der Titel erscheint noch in diesem Jahr exklusiv für die PlayStation 4.

Das Entwicklerteam Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment haben das Veröffentlichungsdatum von Spider-Man offiziell verkündet. Das Action-Adventure erscheint in diesem Jahr in verschiedenen Varianten exklusiv für die PlayStation 4. Neben der Standard-Edition wird eine Digital-Deluxe-Edition veröffentlicht, die das DLC-Paket The City That Never Sleeps enthält. Inhaltlich bietet dieses Extra neue Missionen und Outfits für Spider-Man. Außerdem wird eine Collector's Edition erscheinen, welche neben dem DLC-Paket zusätzlich eine detaillierte Sammlerfigur, Steelbook und Mini-Artbook enthält. Weitere Details zu dieser speziellen Version sollen demnächst folgen.

Alle Vorbesteller von Spider-Man bekommen zahlreiche Ingame-Boni, das Spider-Drone Gadget, einen PSN-Avatar und ein PSN-Theme. Spider-Man erscheint am 7. September exklusiv für die PlayStation 4.