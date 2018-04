Im September dieses Jahres erscheint das neue Spider-Man von Insomniac Games exklusiv für die PlayStation 4. Zum Titel wurde just ein weiteres Spin-Off angekündigt.

Wer tiefer in die Geschichte des Spinnenmanns im neuen PS4-Exklusivtitel Spider-Man eintauchen möchte, darf sich auf eine Zusammenarbeit von Titan Books mit Marvel und Insomniac Games freuen. Im Zuge der Kooperation wird es nämlich gleich zwei begleitende Bücher zum Actionspiel geben.

Das erste Buch trägt den Namen "Spider-Man: Hostile Takeover" und ist nicht weniger als eine Vorgeschichte, die zu den Ereignissen im PS4-Spiel überleitet. Das Ende des Buches wird zugleich der Beginn des Exklusivtitels von Insomniac Games sein. Vertreten sein werden im Buch auch die bekanntesten Freunde und Widersacher von Spider-Man, darunter Shocker, Echo, Blood Spider, J. Jonah Jameson, Mary Jane Watson und Wilson Fisk alias Kingpin. Geschrieben wird das Buch von David Liss ("The Ethical Assassin", "Black Panther: The Man Without Fear"), wobei Kingpin im Fokus stehen wird.

Beim zweiten Werk handelt es sich hingegen nicht um die Erzählung einer weiteren Geschichte innerhalb des Spieluniversums des PS4-Titels, sondern vielmehr um ein Artbook. Dieses wird "Marvel's Spider-Man: The Art of the Game" heißen und von Paul Davies stammen. Zu sehen sein werden ansonsten unveröffentlichte Bilder aus dem Spiel, Kostüme, Ausrüstungsgegenstände und die Marvel-Version von New York.

"Spider-Man: Hostile Takeover" erscheint am 21. August 2018 - und damit nur wenige Woche vor dem Release des PS4-Exklusivspiels am 7. September 2018. "Marvel's Spider-Man: The Art of the Game" folgt dann am 11. September 2018.