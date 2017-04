Insomniac-Titel noch in diesem Jahr?

Im vergangenen Jahr überraschte Insomniac Games mit der Ankündigung des PS4-exklusiven Spider-Man. Das Spiel könnte nun schon recht zeitnah ins Haus stehen.

Nach der Ankündigung eines Titels vergehen mitunter oftmals Jahre, bis dieses dann tatsächlich auch veröffentlicht wird. Beim neuen Titel von Insomniac Games, namentlich Spider-Man, soll dem aber nicht so sein.

Ryan Penags ist Vice President & Executive Editor bei Marvel Digital Media und hat sich nun zum neuen Videospielprojekt rund um die Marvel-Franchise geäußert. In einem Livestream bekräftigte er dabei, dass das Entwicklerstudio das PS4-Exklusivspiel noch im laufenden Jahr 2017 veröffentlichen wird.

Neben Spider-Man für die PS4 soll es aus dem Hause Marvel mit Marvel vs. Capcom: Infinite in diesem Jahr noch ein weiteres Videospiel für PC, PS4 und Xbox One geben. Spider-Man war erst auf der E3 2016 vorgestellt worden; voraussichtlich auf der E3 2017 könnte es spätestens weitere Details - auch zum Thema Release - geben.