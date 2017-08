Ende des Jahres wird SpellForce 3 für den PC erscheinen. Pünktlich zur gamescom in Köln in der kommenden Woche gibt es wieder Neuigkeiten. Neben einem frischen Trailer wurde auch die streng limitierte Collector's Edition angekündigt.

Entwickler Grimlore Games und Publisher THQ Nordic haben sich im Vorfeld der gamescom 2017 mit Neuigkeiten zum kommenden SpellForce 3 zu Wort gemeldet.

Zunächst kündigte man eine Collector's Edition des Spiels an. Diese ist streng auf 5.000 Exemplare limitiert und kommt in einer Deluxe-Verpackung daher. In dieser finden sich neben dem Spiel auch eine 20 cm große Statue von Sentenza Noria, dem altgedienten Veteranen und Kommandanten des königlichen Geheimdienstes, der Soundtrack auf CD, ein exklusives Artbook sowie das Amulett in Form eines Göttersteins. Der Preis liegt bei 129,99 Euro; Vorbestellungen sind auf der offiziellen Webseite möglich.

Daneben wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu SpellForce 3 veröffentlicht. Das Video zum Mix aus Echtzeitstrategie- und Rollenspiel thematisiert die Vorgeschichte des neuesten Teils und wurde vom bekannten Sprecher Doug Cockle (The Witcher) eingesprochen. Das Video könnt ihr euch im Anschluss ansehen.