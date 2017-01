Der Speedmaster S-Rennsitz wurde vollkommen überarbeitet - neue Designideen und die Wünsche der Kunden flossen in die neuen Modelle ein.

Rennsitz-Hersteller Speedmaster hat seinem Portfolio eine kräftige Überarbeitung spendiert. Die neuen Speedmaster S-Rennsitze sind ergonomisch geformt und verfügen über verstellbare Rückenlehne, Lenkradplatte und Pedalplatte. Über eine leichtgängige Sliderfunktion passt sich der Sitz mit einem Handgriff an jede Körpergröße an.

Zudem wurde der Speedmaster S unter anderem durch einen Front- und einen Heckdiffusor optisch nun noch mehr einem echten Rennfahrzeug nachempfunden. Der stabile Rundrohrrahmen wurde gegenüber dem Vorgänger im Durchmesser erweitert. Das wahlweise matt-schwarze oder rote Gestell verbindet Ergonomie mit Stromlinienform. Außerdem wurde hier das sogenannte Monocoque-Design umgesetzt. Das heißt, es gibt keine störende Mittelstange im Fußraum.

Den Speedmaster S gibt es in verschiedenen Ausstattungen mit Stoffbezug, in rasanter Wildleder- und in eleganter Glattleder-Optik. Es gibt den Sitz einzeln oder als Profi-Bundle mit Logitech G29 Driving Force-Lenkrad und mit Logitech Driving Force-Schaltknüppel. Die Einzelsitze kosten je nach Ausführung 439 beziehungsweise 450 Eur, das Bundle mit Logitech-Lenkrad ist für 739 beziehungsweise 759 Euro zu haben.