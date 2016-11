Das auf der diesjährigen gamescom angekündigte USB-Gamepad QUINOX ist ab sofort im Handel erhältlich. Das QUINOX Gamepad verfügt neben den Standardtasten über zwei weitere Schultertasten und zusätzlich vier Tasten an der Unterseite.

Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Gamepads wie das XEOX oder TORID veröffentlicht wurden, kommt mit dem QUINOX nun das nächste Gamepad in den Handel – mit viel Individualisierungsmöglichkeiten. So verfügt das USB-Gamepad nicht nur über die Standardtasten A, B, X, Y und die beiden Analogsticks, sondern ist zusätzlich noch mit insgesamt 6 Tasten ausgerüstet.

Die Zusatztasten können via Software mit Makro-Funktionen belegt und in zwei Profilen abgespeichert werden. Außerdem können die Analogstick-Empfindlichkeit und Trigger-Deadzones eingestellt werden. Das integrierte OLED-Display soll die Konfiguration erleichtern. Eine eingebaute Vibrationsfunktion ist ebenfalls vorhanden und mithilfe eines verbauten Schalters ist das Umschalten zwischen DirectInput- und XInput-Modus möglich.

Das neue Gamepad wird ab Anfang November für eine UPE von 69,99 Euro erhältlich sein.



Hier die Features: