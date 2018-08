Speedlink präsentiert mit ORIOS eine neue Serie von RGB-Produkten. Dazu gehören eine Gaming-Maus, zwei Mauspads und zwei Tastaturen in bis zu 16,7 Millionen Farben.

Herzstück des Portfolios ist das ORIOS RGB Opto-mechanical Gaming Keyboard. Sie folgt dem aktuellen Trend, Gaming-Tastaturen mit optomechanischen Switches auszustatten. Statt mit Kontakten aus Metall arbeiten opto-mechanische Switches mit einer Infrarot-Lichtschranke – das Auslösen der jeweiligen Taste wird dadurch exakt und verzögerungsfrei umgesetzt und es gibt kaum Verschleiß, da die Kontakte nicht mehr aneinander reiben.

Speedlink stattet die Tastatur mit einer programmierbaren Beleuchtung mit bis zu 16,7 Millionen Farben aus. Die Farben können in verschiedenen Modi angezeigt und so an die persönlichen Wünsche des Gamers angepasst werden. Zu den weiteren Features der Tastatur gehören Anti-Ghosting, N-Key-Rolloverr sowie eine abnehmbare Handballenablage nebst Makro- und Tastenprogrammierung via Software.

Die ORIOS RGB Gaming Mouse ist ebenfalls mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Mit selbst kreierten Makros und dem High-End-Gaming-Sensor Pixart 3325 mit bis zu 10.000 dpi Sensorauflösung mangelt es nicht an Optionen und dank der gummierten Oberfläche liegt die Maus sicher in der Hand. Passend dazu gibt es ein ebenfalls beleuchtetes ORIOS RGB Gaming Mousepad mit Mikrotexturoberfläche. Gleichzeitig bringt Speedlink unter dem Namen ORIOS noch eine mehrfarbig beleuchtete LED-Tastatur und ein Multicolour-LED-Mauspad in die Märkte.

Nachfolgend noch die Preise und Features aller Produkte:

ORIOS RGB Gaming Mousepad

Artikelnummer: SL-620100-BK

Professionelles Gaming-Mauspad mit RGB-Beleuchtung

Beleuchtung für Rand, Logo und Produktname in 9 verschiedenen Modi

16,7 Millionen Farben per Software einstellbar

Harte Mikrotextur-Oberfläche für beste Kontrolle

Optimiert für alle optischen und Laser-Sensoren

Anti-Rutsch-Flächen auf der Unterseite

USB-A-Stecker

Abmessungen: 350 × 250 × 4,3 mm (B × T × H)

Kabellänge: 1,8 m

Gewicht: 758 g

UVP: 39,99 Euro

ORIOS LED Gaming Mousepad

Artikelnummer: SL-620105-BK

Beleuchtetes Gaming-Mousepad

LED-beleuchteter Rand mit vier Farbmodi (rot, grün, blau, pulsierend)

Weiche, glatte Textiloberfläche für minimalen Widerstand

Optimiert für alle optischen und Laser-Sensoren

Rutschfeste gummierte Unterseite

USB-A-Stecker

Abmessungen: 350 × 270 × 4 mm (B × T × H)

Kabellänge: 1,4 m

Gewicht: 238 g

UVP: 39,99 Euro

ORIOS Metal Gaming Keyboard

Artikelnummer: SL-670003-BK

Effiziente Gaming-Tastatur mit Multicolour-LED-Beleuchtung

4 Beleuchtungsmodi für den Tastenhintergrund

12 multifunktionale Tasten für Direktzugriff auf wichtige Funktionen

Anti-Ghosting mit bis zu 19-Tasten-Rollover

Hervorgehobene WASD- und Pfeiltasten

Robuster und widerstandsfähiger Metallrahmen

Praktische Smartphone-Halterung

Rutschfeste Unterseite

Verbindung: USB-A

Abmessungen: 421 × 143 × 25 mm (B × T × H)

Kabellänge: 1,4 m

Gewicht: 866 g

UVP: 39,99 Euro

ORIOS RGB Opto-mechanical Gaming Keyboard

Artikelnummer: SL-670010-BK

Professionelle opto-mechanische Tastatur mit RGB-Beleuchtung

Opto-mechanische Tasten für Langlebigkeit und schnelleres Ausführen von Befehlen

Lineare Tastencharakteristik (ohne Klick)

9 konfigurierbare Beleuchtungsmodi für Tasten und Rahmen (Beleuchtungsmodi mit dem Treiber zusätzlich erweiterbar)

16,7 Millionen Farben

Makro- und Tastenprogrammierung per Software

Perfektes Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover

Rutschfeste Unterseite

Robuste und widerstandsfähige Metall-Oberfläche

Abnehmbare Handballenauflage

Inklusive Keycap Remover

Verbindung: USB-A

Abmessungen: ca. 453 × 204 × 51 mm (B × T × H)

Kabellänge: ca. 1,8 m

Gewicht: 1.091 g

UVP: 99,99 Euro

ORIOS RGB Gaming Mouse