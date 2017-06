Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat zum Start in die E3 mit Space Junkies ein weiteres neues Spiel angekündigt, das sich an VR-Gamer richtet.

Bei Space Junkies handelt es sich um einen Arcade-Shooter mit reichlich Jetpack-Action, der exklusiv für Virtual Reality entwickelt wurde. Ubisoft verspricht einen intuitiven und rasanten Multiplayer-Spaß in dreidimensionalen, orbitalen Arenen. Dabei wird die volle VR-Körpersteuerung unterstützt, wodurch ihr in die schwerelosen Kämpfen eintauchen können sollt. Die Veröffentlichung des Spiels ist für Frühjahr 2018 für Oculus Rift samt Touch sowie HTC Vive geplant.

Der Titel, der seinen Fokus auf 1-vs-1- sowie 2-vs-2-Gefechte legt, wird von Ubisoft Montpellier entwickelt. Technisch kommt die firmeneigene VR-Engine namens "Brigitte" zum Einsatz, die so konzipiert ist, dass diese stets weiterentwickelt werden und an neue Anforderungen der VR-Welten angepasst werden kann. Auch neue VR-Schnittstellen sollen in den Entwicklungsprozess leicht implementiert werden können.