Eigentlich hätte die PC-Fassung von Space Hulk: Deathwing bereits in zwei Tagen, also am 09. Dezember 2016, zu haben sein sollen. Kurzfristig wurde die Veröffentlichung nun aber noch einmal verschoben.

Der First-Person-Shooter von Streum On erscheint aber nur wenige Tage später, als zuletzt geplant. In einer Pressemail bestätigte man demnach den 14. Dezember 2016 als neuen Erscheinungstermin.

Die Verzögerung sei notwendig geworden, um einige letzte Optimierungen im Spiel unterzubringen. In der vergangenen Woche fand noch einmal ein technischer Betatest statt, an dem Tausende Spieler teilnahmen und wertvolles Feedback lieferten. Auch einige technische Punkte wurden dabei aufgeworfen, die das Entwicklerteam nun noch angehen will. Zahlreiche Probleme, wie beispielsweise lange Ladezeiten oder eine generelle Verbesserung der Performance sowie des Interface, seien aber bereits integriert worden.

Vorbestellungen des Spiels sind bei Steam weiter möglich; Frühentschlossene erhalten nicht nur ein zusätzliches Ingame-Item, sondern auch einen 15-prozentigen Rabatt auf den regulären Verkaufspreis. Die Konsolenversion für PS4 und Xbox One erscheint 2017.