South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird nicht das einzige Spiel rund um Cartman und Co. in diesem Jahr sein, auch ein Mobile-Ableger wird es dieses Jahr geben.

In dem Spiel schlüpft ihr wieder in die Rolle des namenlosen "Neuen" und sammelt nicht nur Karten, sondern duelliert euch auch in Echtzeit-PvP-Kämpfen. Stellt ihr euch strategisch klug an, steigt ihr die weltweiten Ranglisten des Echtzeit-Mehrspielermodus auf.

Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr im Apple App Store und im Goole Play Store geplant.