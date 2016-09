Die Franzosen von Ubisoft verschieben den mittlerweile zweiten South-Park-Teil auf das erste Quartal 2017. Ein konkretes Datum fehlt bisher.

Die rektakuläre Zerreißprobe findet später als gedacht statt: Ubisoft verschob den zweiten South-Park-Teil auf das erste Quartal 2017, ursprünglich sollte die Parodie schon diesen Dezember auf euer Geruchsorgan losgelassen werden. Die Begründung fällt etwas unkonkret aus: Demnach benötigen die Entwickler noch mehr Zeit, um den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden zu können.

Im zweiten Teil schlüpft ihr mit euren South-Park-Figuren in Superhelden-Anzüge, um in rundenbasierenden Kämpfen verschiedene Gegner zu besiegen. Das Spiel knattert irgendwann zwischen Januar und März für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One in den Handel, einen konkreten Termin gibt es noch nicht.